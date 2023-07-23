24 июля в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Бундурина, 40, 56, 60; ул. С. Перовской, 37, 38-а, 40; ул. Л. Толстого, 107; ул. Железнодорожная, 45, 48; Промышленный пр-зд, 36, 38; ул. Токарева, 83; ул. Комсомольская, 191, 191 к.4; ул. Мира, 11; ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а; ул. Н. Неман, 37-а; Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а; пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а; ул. Речная, 18-70 (чет.), 17-67 (нечет.); ул. Карпова, 18-26 (чет.), 21-31 (нечет.).