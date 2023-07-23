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Спорт23 июля 2023 12:00

Сегодня, 23 июля, «Арсенал» сыграет «Динамо Махачкала» на домашнем поле

Матч начнется в 19:00
Михаил КОРЕНЮГИН
Сегодня, 23 июля, «Арсенал» сыграет «Динамо Махачкала» на домашнем поле

Сегодня, 23 июля, «Арсенал» сыграет «Динамо Махачкала» на домашнем поле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Во 2-м туре Первой лиги «Арсенал» встретится с «Динамо Махачкала». Главным судьей матча назначен Олег Соколов из Воронежа.

Ему будут ассистировать Александр Чекалин из Воронежа и Михаил Кистанов из Энгельса. Резервный судья – курянин Андрей Стрелков. Инспектор – Юрий Князев из Рыльска.

За все время команды встречались между собой 6 раз. 1 победа на счету «Динамо», 1 — у «Арсенала» и 4 раза матч завершился вничью.

На данный момент туляки идут на 10 месте в таблице, имея 1 очко после 1 матча, а махачкалинцы на 15 месте с нулем.

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