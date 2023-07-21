Ефремовца оштрафовали на 10 тысяч рублей за публичное унижение правоохранителей Фото: соцсети

Мужчина, проживающий в Ефремове, оштрафован за публичное унижение сотрудников правоохранительных органов в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Так, 36-летний нарушитель оставлял комментарии в одной из местных групп в социальных сетях, в которых обзывал силовиков и обещал с ними разобраться. В результате на ефремовца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Суд приговорил его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размер 10 тысяч рублей. Однако мужчина на заседание решил не приходить.