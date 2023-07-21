30-градусная жара ждет жителей Тульской области в начале августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозу специалистов Центра "ФОБОС", в августе жителей Тульской области ожидает нестабильная погода.

До конца июля в Центральной России будет сохраняться июньская погода, с дневной температурой от 19 до 24 градусов тепла и ночной температурой от +9 до +14 градусов. Периодические осадки также ожидаются.

Однако, в последние дни июля туляков ждет потепление, а август начнется с 30-градусной жары, что является самым жарким временем года по среднесуточной температуре.

Одновременно с этим, август может быть нестабильным в этом году, среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше нормы, а количество осадков превышать обычное на 10-30%.