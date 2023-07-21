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Происшествия21 июля 2023 6:29

В Туле спасатели потушили огонь в районе Московского вокзала

На месте происшествия работали три пожарных расчета
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле спасатели потушили огонь в районе Московского вокзала

В Туле спасатели потушили огонь в районе Московского вокзала

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Путейской днем 20 июля произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании в районе Московского вокзала поступило на пульт диспетчера в 13:57. На место происшествия незамедлительно прибыли три пожарных расчета.

Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений возгорание удалось оперативно ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.

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