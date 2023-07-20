21 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:30 - ул. 9 Мая, 6, 8, 10; ул. Оружейная, 21;
с 9:00 до 17:00 - ул. Бундурина, 38, 40, 60, 62; ул. С. Перовской, 37, 38-а; ул. Макаренко, 7; п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17; ул. Кутузова, 177, 179, 181; ул. Дачная, 11-22; Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 20, 22; 13-й пр-зд, 26-30, 28-а; 17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1.