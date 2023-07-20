Николай Воробьев: Помощь школе искусств – это вклад туляков в будущее Мариуполя

В четверг, 20 июля из Тулы в Мариуполь отправился очередной гуманитарный груз, собранный при участии регионального отделения партии «Единая Россия» и его социальных партнеров. Эта помощь предназначается для образовательных учреждений азовского города – сладости для детского сада, книги для обновленной средней школы №10, а также стеклопакеты для отремонтированной школы искусств.

Помочь в их приобретении секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева попросил глава Мариуполя Олег Моргун во время встречи с тульской делегацией в середине мая. Во время общения он поблагодарил туляков за оказываемое содействие, а также попросил поддержки в еще одном важном вопросе. Для школы искусств №3, находящейся в Левобережном и серьезно пострадавшей во время боевых действий, требовались пластиковые окна.

Николай Воробьев пообещал выполнить эту просьбу, и сегодня благодаря сотрудничеству с социальным партнером регионального отделения «Единой России» – ООО «Композит строй» 68 стеклопакетов готово к отправке и установке в учебной организации.

Как сообщил директор предприятия Денис Афанасьев, стеклопакеты двухкамерные, изготовлены из прочного материала, срок службы таких изделий – до 25 лет. Подобные профили устанавливаются в образовательных учреждениях нашего региона и в Мариуполе, на объектах, восстанавливаемых туляками на улице Азовстальская.

«По поручению Губернатора Тульской области «Единая Россия» продолжает оказывать шефскую помощь жителям Мариуполя. В Левобережный с лета прошлого года отправлены сотни тонн гуманитарных грузов, собранных при участии членов и сторонников партии, наших социальных партнеров из сферы бизнеса и производственного сектора, – рассказал Николай Воробьев. – От души благодарю каждого, кто участвует в этой большой и такой важной работе. При участии Тульской области в Мариуполе восстановлены несколько социальных объектов, жилые дома и целые кварталы. Помощь школе искусств – это вклад туляков в развитие инфраструктуры города и в его будущее – ведь в этой образовательной организации учатся дети, познающие мир творчества, созидания и великой русской культуры».

В школе искусств сотни творческих, талантливых детей могут бесплатно обучаться на хореографическом, театральном, музыкальном и художественном отделениях. Это одна из самых крупных музыкальных школ Донбасса как по количеству преподавателей, так и по численности учащихся. «Благодаря помощи туляков новый учебный год школьники встретят в еще более комфортных условиях», – подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов, организовавший сбор груза.

Также туляки доставят в подшефный и полностью восстановленный нашим регионом детский сад Мариуполя порядка 200 килограммов сладостей – белевских гостинцев и яблочного повидла.

Для новой, отремонтированной Тульской областью школы будут переданы комплекты литературы, собранной в рамках благотворительной акции, организованной Министерством образования региона.

Груз сопровождает представитель волонтерского центра «Единой России», член президиума регионального политсовета партии Павел Астафьев.