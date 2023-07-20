Концерт SHAMANа в Новомосковске покажет телеканал «Первый Тульский» в прямом эфире

30 июля в Новомосковске состоится большое летнее шоу известного артиста Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

Мероприятие пройдет на стадионе "Химик" - самой большой открытой площадке города. SHAMAN обещает представить уникальный сольный концерт, который будет доступен только один раз. Зрители смогут насладиться его главными хитами и посмотреть на грандиозное шоу.

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будет организована прямая трансляция на телеканале "Первый Тульский" в 19:30.