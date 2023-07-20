Во время пожара в неэксплуатируемом здании в Киреевском районе погиб человек Фото: материалы пресс-служб

20 июля в 00:25 в неэксплуатируемом сооружении на пересечении улиц Октябрьской и Ленина в городе Липки Киреевского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие прибыли 8 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 9 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело человека, личность которого пока неизвестна.

В результате происшествия строение здания сгорело полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.