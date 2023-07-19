20 июля без электричества в Туле останутся жители 38-квартала, поселков Угольный и Горелки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:30 - ул. 9 Мая, 6, 8, 10;

с 9:00 до 17:00 - ул. М. Горького, 41, 45-а, 47; ул. Фрунзе, 27-а; ул. Свободы, 36-48 (чётн.), 33, 33-в, 35, 35-в, 37, 37 к.1, 37 к.2, 39, 46-а, 55-а; ул. Гоголевская, 51-а, 57; ул. Макаренко, 7; п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47, 2; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15, 27-37, 57-69, 75-91 (нечётн.), 3-а, 7-а, 9-а, 12-а, 47-а, 49, 49-а, 53, 55, 56, 57-а, 87-а; ул. Кирпичная, 17-29 (нечётн.), 16-30 (чётн.), 19-а, 25/1, 25/2, 27-а, 29, 33, 34, 34-б, 35, 36, 37-а; ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5; ул. Прудная, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 27-53, 57-69 (нечётн.), 34-74 (чётн.), 36-а; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в; ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а;

с 9:30 до 14:00 - Горелки: ул. Горельская, 128-148 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 49-а, 128-а, 134-а, 144-а; ул. Светлая, 27, 29, 31, 33; ул. Любомудрова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6; 3-й Светлый пр-зд, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.); 4-й Светлый пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 57-а; Московское ш., 21, 21-а;

с 10:00 до 13:00 - ул. Калинина, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б; ул. Ложевая, 133, 137.