Внешний вид общественного транспорта в Туле переделают в единый стиль Фото: материалы пресс-служб

В Туле у общественного транспорта появится единый визуальный стиль. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев.

Согласно документу, основным цветом кузова муниципального и принадлежащего коммерческим перевозчикам транспорта станет красный. Дополнительный цвет полос — светло-серый, черный и желтый. А над окнами разместят ливрею с надписью «Тула».

. Фото: материалы пресс-служб

Краска должна быть алкидной или акриловой основе, переносить ежедневную автоматическую мойку и температуру от -40 до +60 градусов. Также допускается использование пленки, которая при демонтаже не оставляет следов.

. Фото: материалы пресс-служб

Помимо этого, перевозчикам не рекомендуется размещать рекламные и информационные материалы на переднем борту транспортных средств, дверях и окнах, левом и правом бортах выше окон сидениях и полах.

Организациям, транспорт которых осуществляет регулярные перевозки, рекомендуется оформить его по новым требованиям до 31 декабря 2024 года.