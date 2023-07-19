Люди железной воли Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сотни наград, 11 автомобилей марки HAVAL и 6 сертификатов на улучшение жилищных условий по 2 млн каждый – именно так компания поблагодарила металлургов за добросовестный труд.

Поздравить людей, без которых невозможно развитие экономики России, прибыли представители исполнительных и законодательных органов власти региона и города, руководители предприятий, входящих в ПМХ.

Металлургический комплекс – основа экономической безопасности любой страны мира, для России же эта отрасль – одна из ключевых.

Посвятить себя этой непростой, но очень почетной работе могут лишь надёжные ответственные люди, влюблённые в огненную стихию. Труд металлурга по-настоящему непрост: его ценили и уважали во все времена.

Люди железной воли Фото: Игорь КОПЫТОВ

В этот предпраздничный день на торжественном собрании на территории АО «Тулачермет» в адрес металлургов прозвучало немало теплых слов и добрых пожеланий.

Люди со стальной закалкой и железным характером получили заслуженные награды: грамоты и благодарности федерального и регионального уровня, медали ветеранов предприятия и отрасли, подарки от руководства ПМХ – сертификаты на улучшение жилищных условий и ключи от новеньких автомобилей.

Среди награжденных – горновые доменных печей, сталевары, прокатчики горячего металла и многие другие. Это те, на ком держится тульская металлургия, – всего более двухсот человек.

Люди железной воли Фото: Игорь Копытов

Открывая церемонию награждения, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:

– Многие десятилетия наша страна отмечает этот праздник. Тульская область является одной из первых, где возникли металлоплавильные заводы. Всем знакомы фамилии Мосолов, Демидов. Туляки гордятся металлургами не меньше, чем оружейным производством. Ваши предприятия воспитали и дали путёвку в жизнь тысячам достойнейших граждан, эти люди развивали производство, меняли облик города, ковали славу нашего региона, показывали достойный пример.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов зачитал поздравительный адрес от лица губернатора Алексея Дюмина, где отметил, что предприятия Промышленно-металлургического холдинга остаются одними из крупнейших работодателей в регионе, вносят весомый вклад в решение социально-экономических задач. Их достижения – залог уверенного развития отрасли.

Люди железной воли Фото: Игорь КОПЫТОВ

Губернатор особо отметил успехи «Тула-Стали» – завода, который в кратчайшие сроки освоил выпуск новых марок продукции, а также Тулачермета, кратно повысившего востребованность своего чугуна – до 220 тысяч тонн металла в месяц. Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» смог заместить всю импортную номенклатуру для использования в передовых отраслях – машиностроении, медицине, энергетике, нефтегазовом секторе. «Уверен, что эти и другие предприятия будут и дальше достойно продолжать традиции тульских металлургов», – подчеркнул Алексей Дюмин в своем адресе.

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Глава города Тулы, член фракции «Единой России» Тульской гордумы Ольга Слюсарева напомнила:

– Металлургический комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии столицы региона. Предприятия Тулы вносят большой вклад в укрепление промышленного потенциала и обороноспособности России. Несмотря на санкции, вы продолжаете развиваться, модернизировать производство, находить новые рынки сбыта. Тульские металлургические предприятия славятся своими трудовыми традициями и, конечно же, высококлассными специалистами, которых отличают мастерство, трудолюбие, стальная выдержка и железная воля.

Глава города поблагодарила всех присутствующих за преданность выбранной профессии, ответственное отношение к делу и пожелала всем здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и достижений.

Люди железной воли Фото: Игорь КОПЫТОВ

Управляющий директор АО «Тулачермет» Сергей Дьяков передал слова благодарности всем работникам тульской промплощадки от имени президента ПМХ Евгения Зубицкого, рассказал о перспективах развития предприятий.

- Работники предприятий тульской площадки ПМХ проявляют трудовое мужество и героизм. В непростое время санкционного давления наши коллективы нашли новые рынки сбыта, переформатировали транспортную логистику, благодаря чему мы все сегодня можем работать с полной загрузкой. Наша продукция востребована – и это самое главное.

В адрес тульских металлургов также звучали поздравления с профессиональным праздником от руководителей АО «ПОЛЕМА» и завода «Тула-Сталь».

От первого лица

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Дмитрий Сержантов, горновой доменной печи, АО «Тулачермет»:

- На работу сюда больше 20 лет назад пригласил отец, да и дед тут работал. У нас получается настоящая династия: родной и двоюродный братья мои - тоже металлурги. Все мы трудимся в доменном цехе. По образованию я оператор станка с ЧПУ, но, как только увидел металлургическое производство, сразу понял – это мое. Не сразу все получалось, но помогали наставники, передали свой опыт, профессиональные знания. Главное в нашей работе – это командный подход. Как говорил книжный герой Д’Артаньян, «Один за всех и все за одного!» – без этого у печи никак.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Юрий Оробцов, старший мастер участка отгрузки готовой продукции кислородно-конвертерного цеха, ООО «Тулачермет-Сталь»:

- На «Тула-Стали» я практически с самого его создания — с 2018 года. Переехал сюда из Ростовской области, где работал на местном электрометаллургическом заводе. С металлургией связана вся моя трудовая жизнь. Получить звание почетного работника отрасли – большая честь для меня. Тем более, что здесь, на предприятии, работает вся моя семья: супруга с невесткой — в отделе контроля качества, сын — разливщик стали, дочь — в кадровой службе.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Светлана Казенова, машинист крана доменного цеха, АО «Тулачермет»:

- Тридцать лет назад я пришла работать в доменную столовую поваром. Закончила кулинарное училище, третий разряд получила, поработала по профессии некоторое время – кормила горновых, а потом они переманили меня к себе на производство. Теперь я - единственная женщина в бригаде. Можно сказать, что я – одна за всех: и мама, и помощница. Я люблю свою команду – у нас дружный сплоченный коллектив, настоящая семья!