Малый и средний бизнес – комплексная поддержка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теме поддержки в регионе малых и средних предпринимателей был посвящен прошедший брифинг, на котором заместитель министра экономического развития Тульской области

Лариса Соломатина подробно рассмотрела весь предоставляемый на сегодня комплекс мер.

- В прошлом году грантовую поддержку в общей сумме порядка 45 миллионов рублей в регионе получили 94 предпринимателя, - отметила Лариса Соломатина. – Это 64 молодых предпринимателя до 25 лет, а также 30 социальных предприятий. Стартовавшая в июле 2023 года программа также предусматривает выделение на развитие собственного дела до полумиллиона рублей, а в целом на это выделено более 48 миллионов рублей.

Основная аудитория участников – молодые и социальные предприниматели.

Среди главных условий получения гранта - прохождение обучения в Центре «Мой бизнес», возраст до 25 лет для молодых предпринимателей, для социальных предпринимателей - включение в специальный реестр, софинансирование проектов не менее, чем на 25%. После получения гранта бизнес должен работать еще три года. Потратить грант можно на погашение аренды, ремонт, на платеж при покупке франшизы, на оплату коммунальных услуг и др.

Кстати заявитель из числа молодых может обрести необходимые юридические и экономические знания по программе «Азбука предпринимателя» и защитить свой проект. Этой возможностью с 2016 года в регионе воспользовались 260 человек.

По поручению губернатора Алексея Дюмина с целью увеличения спектра услуг для бизнеса и количества получателей господдержки в Тульской области большое внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки МСП, обеспечению доступности получения этих мер поддержки.

Весь спектр помощи представлен в едином Центре «Мой бизнес». Только с начала 2023 года здесь оказано более 3,5 тысяч услуг.

Среди мер поддержки, которые можно получить, - консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе юриста и бухгалтера, так необходимые на старте бизнеса. Здесь регулярно проводятся полноформатные обучающие программы и краткосрочные мероприятия, направленные на повышение предпринимательских компетенций.

- Отмечу, что микрокредитная компания, входящая в Центр «Мой бизнес», предоставляет микрозаймы по льготным процентным ставкам от 0,1 до 7% годовых в сумме до 5 млн рублей на срок до трех лет, - сказала Лариса Соломатина.

Гарантийный фонд предоставляет поручительство по финансовым обязательствам компаний малого и среднего бизнеса, в том числе по кредитам, лизингу, банковским гарантиям. Объем поручительства фонда составляет до 50% от суммы обязательств, при этом максимальный размер поручительства - до 25 млн рублей.

Для товаропроизводителей разработана программа поддержки «Сделано в Тульской области», в рамках которой действует широкий спектр мер от индивидуальной программы маркетингового продвижения до расширения каналов сбыта продукции участников и участия в фестивалях, выставочно-ярмарочных мероприятий. На сегодня в проекте состоят 175 участников.

Тульский областной бизнес-инкубатор, занимающий два корпуса, сейчас выходит на новый трехлетний цикл (таково условие участия), происходит смена резидентов со льготной арендой помещений. Изменяются и приоритеты присутствующих предпринимателей — появляется больше производственных, формируются IT-кластер.

Отдельной темой прозвучала поддержка самозанятых. По словам Ларисы Соломатиной, эта категория предпринимателей может получить целый спектр бесплатных комплексных услуг в рамках господдержки, среди которых создание фотоконтента продукции и услуг, участие в выставках и ярмарках, продвижение на маркетплейсах и др.

Социальным предпринимателям также доступны льготный кредит до 5 млн

рублей под 3,75% годовых сроком до 3 лет, комплексные услуги по изготовлению рекламной продукции и многое другое.

В заключение заместитель министра экономического развития Тульской области отметила, что в регионе усилят взаимодействие с бизнесом в муниципалитетах и увеличат количество услуг Центра «Мой бизнес» на цифровой платформе Корпорации МСП.

Информация о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доступна на сайте мойбизнестула.рф или по телефону 8-800-600-777-1.