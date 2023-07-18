Любовь – великая сила огромной страны

Во все времена именно крепкая семья была залогом сильного государства. Сейчас это особенно актуально, ведь любовь не только объединяет народы и стирает межнациональные границы, но и показывает, какие ценности являются самыми важными. Современная реальность доказывает, что для прочных семейных уз совсем неважна национальность супругов: на первое место выходят человеческие качества – теплота чувств, доверие… Когда в семье есть уважение друг к другу, достичь гармонии двух культур, порой совсем разных, получается легко и без усилий.

Она – тулячка, он – уроженец Туркмении: Татьяна и Ахмед познакомились еще в 2016-м, а в марте этого года поженились. Разница в культуре народов, к которым принадлежат супруги, совсем им не помешала, скорее наоборот, придала дополнительный импульс новой семье.

- Наша первая встреча состоялась в стенах лечебного учреждения, где я, будучи студенткой 4-го курса медицинского факультета, проходила практику. Ахмед, в свою очередь, был ординатором первого года, - рассказывает Татьяна.

- Не смущало, что вы разной национальности?

- Совсем нет! Например, у меня лучшая подруга – дагестанка, в моем окружении всегда были люди разных национальностей, и это мне нравилось. Считаю, что в этом плане, не важно русский или не русский, главное – какой человек. Ахмед – хороший, добрый, умный, работает по совести. И если в начале у моих родственников были некоторые сомнения относительно нашего союза: я христианка, а он мусульманин… Но со временем, узнав Ахмеда ближе, все их волнения отпали. И со стороны его родных также. Основные человеческие ценности от национальности не зависят: главное - любить по-настоящему и слышать друг друга, у нас это получается. Когда в семье живет любовь, все проблемы решаются сами.

- Что еще, на ваш взгляд, необходимо для создания счастливой семьи?

- Взаимное уважение, понимание и готовность к диалогу. Желание помогать и поддерживать друг друга в любой ситуации.

- В быту не возникает разногласий? Ведь, туркменская кухня не очень близка русской...

- Наоборот! У Ахмеда есть еще и корейские корни, и он балует меня различными вкусностями: например, готовит бегоди – это такие пирожки на пару – просто объеденье! И, конечно, он умеет прекрасно готовить манты и самсу. Я тоже старалась его удивить: еще от моего дедушки в нашей семье принято готовить старославянское блюдо башкет – это настоящее лакомство из риса и мяса. Ахмед говорит, что ранее не пробовал ничего подобного, также ему пришлись по вкусу мои пироги с рыбой, которые я готовлю по семейному рецепту. А еще мы оба любим пельмени и вареники. Гастрономическим спорам у нас нет места!

К сожалению, сейчас мы находимся в вынужденной разлуке. Осенью прошлого года Ахмеда мобилизовали на СВО, он работает в прифронтовом госпитале. Мой муж - очень хороший травматолог и знающий медик, умеет оперировать – поэтому его помощь нашим бойцам очень нужна. В марте Ахмед приезжал в отпуск, и мы сразу поженились, а потом он вновь отправился в расположение военного госпиталя. Конечно, я волнуюсь, но отвлечься от тревожных мыслей помогает работа, которая занимает почти все мое время - я врач-офтальмолог.

- Какой совет дадите тем, кто хочет найти свое семейное счастье...

- Главное – слушать свое сердце, и не обращать внимание на национальность, на предрассудки. Если человек тебе дорог, есть взаимопонимание, близость по душевным качествам, искренняя взаимность – значит, это и есть твой человек, твоя вторая половина.

После такого общения еще раз убеждаешься: национальность и семья – вещи из разных категорий! Татьяна и Ахмед абсолютно не ощущают преград, связанных с принадлежностью к разным народам и культурам, наоборот, учатся друг у друга, перенимают традиции. А еще их объединяет любовь к России и, конечно же, к Тульскому краю, где они повстречали друг друга и нашли свое настоящее счастье!