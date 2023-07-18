Фельдшер Наталия Филоненко: Меры поддержки медиков в регионе реально работают

Наталия Филоненко, фельдшер Торбеевского ФАП.

В Тульской области процесс идет поступательно: в 2021 году программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» воспользовались 70 врачей и 30 средних медработников, а в 2022-м поддержку получили 105 медиков. Помимо данной программы, в Тульской области предусмотрен целый комплекс региональных мер поддержки: выплата пособия в размере пяти окладов молодым специалистам, впервые приступившим к работе по полученной специальности и отработавшим по ней три года; компенсация за наем жилья, предоставление служебных квартир, ежемесячные выплаты участковым врачам, служебные автомобили медикам на селе. Если говорить в целом, то региональные меры поддержки предоставлены более чем 2500 медработникам Тульской области.

С 2022 года в стране в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которого - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на работу в них привлекают квалифицированные кадры.

В деревне Торбеевка Узловского района благодаря программе модернизации первичного медицинского звена в прошлом году открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

- Теперь местным жителям стало гораздо комфортнее получать медицинскую помощь, - говорит Наталия Филоненко, фельдшер Торбеевского ФАП. – И мне здесь работать в радость: оборудование, инструментарий, оснащение, снабжение медикаментами – все на уровне! Есть возможность пригласить и узкого специалиста (например, гинеколога) для осмотра пациентов. Условия для работы созданы великолепные! От нас до Узловской районной больницы всего 9 км, поэтому пациента, при крайней необходимости, можно переправить туда. Жители рады открытию ФАПа. Сейчас мы проводим усиленно диспансеризацию населения, многие не проходили ее ранее.

- Наталия Александровна, как вы пришли в медицину?

- Интерес к профессии врача был с детства. В школьные годы меня интересовали химия и биология – без знания этих предметов врачом не стать. Но получилось так, что в 2006 году, после окончания учебы в гимназии №13 г. Узловая, я поступила в Тульский педагогический университет на специальность искусствоведа. На втором курсе поняла, что это не мое, тянуло сильно к медицине. Забрала документы из вуза, и, успешно сдав вступительные экзамены, в 2008 году поступила в Тульский областной медицинский колледж на специальность «Лечебное дело». Постигать медицинскую науку было непросто, объем информации большой, занималась усиленно. Помогали прекрасные преподаватели. После завершения учебы планировала пойти работать в скорую помощь, но поступило предложение попробовать себя в роли заведующей в медпункте железнодорожного вокзала г. Узловой, куда я и пришла в 2012 году, сразу после колледжа.

Прошло время, и я решила сменить вектор в профессии: с 5 июня этого года начала работу в Торбеевском ФАПе. Сейчас в зоне моей ответственности пять населенных пунктов, это более 330 человек.

- Чтобы охватить такую «географию», автомобиль не помешает…

- Его получение не за горами. Я уже на финишной прямой обучения в автошколе. Как только получу водительские права, мне передадут служебный автомобиль, на котором я смогу оперативно посещать пациентов. Также благодаря программе «Земский фельдшер» в самой ближайшей перспективе мне предстоит получить выплату в 500 000 рублей. Это полезное подспорье: прежде всего, в плане поддержки молодых кадров в их работе на селе.

- Когда появляется свободное время, чем занимаетесь?

- Полностью посвящаю его семье: у нас с мужем двое детей (9 и 3 года) – гуляем, ходим в кино, весело проводим время вместе.

- Какими качествами должен обладать медработник?

- В первую очередь, это самоотверженность. Наша работа предполагает дарение себя людям: необходимо с душой и с любовью относиться к каждому пациенту. В противном случае результата не будет. Когда от тебя зависит жизнь людей, начинаешь более ответственно относиться ко всему, дисциплинируешь себя! И, конечно, необходима тяга к знаниям, нужно учиться постоянно. Работать в медицине сейчас здорово: все мы помним, в каком состоянии находилось здравоохранение еще лет двадцать назад… Сейчас другая картина: наша профессия возрождается, строятся не только новые медучреждения, но и внедряется множество мер поддержки для медработников. Мой осознанный совет молодежи – идите в медицину, она сейчас другая! ВАЖНО Телефоны центра подбора медицинского персонала минздрава Тульской области: (4872) 24-98-84, с 9:00 до 18:00, или 8 (915) 786-36-32. По ним можно узнать о вакансиях и получить консультацию по вопросам трудоустройства.