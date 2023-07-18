Стоматологи, которых советуют

Сегодня герои рубрики - врачи-стоматологи, которые ежедневно заботятся о здоровье зубов ефремовцев и жителей близлежащих районов.

Инга Юрьевна Марчук - врач-стоматолог, заведующая лечебно-профилактическим отделением в г. Ефремов ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:

- По итогам реорганизации стоматологической службы в 2012 году стоматологическая поликлиника г. Ефремов стала филиалом ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника». Это присоединение значительно расширило наши возможности. Благодаря единому подходу к организации процессов оказания стоматологической помощи, подготовке специалистов и оснащению всех структурных подразделений ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», независимо от места их нахождения, в нашем структурном подразделении взрослое и детское население сегодня может получить терапевтическую, хирургическую, ортопедическую стоматологическую помощь с использованием современных технологий, методик и стоматологических материалов. Скоро в нашем арсенале появится и ортодонтическое лечение.

Инга Юрьевна Марчук - врач-стоматолог, заведующая лечебно-профилактическим отделением в г. Ефремов ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

Мы оказываем плановую стоматологическую помощь и помощь в неотложной форме, проводим профилактические мероприятия и уроки здоровья в школах, детских садах. Разъясняем взрослым и детям правила ухода за детскими зубами: как выбрать пасту, щетку, как правильно чистить зубы. Работаем со всеми стоматологическими проблемами, которые могут возникнуть у населения, в том числе, проводим профессиональную гигиену полости рта. В Ефремове оказывается весь комплекс услуг, предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Тульской области, но возможно получить квалифицированную стоматологическую помощь сверх программы госгарантий на платной основе. Подразделение оснащено современными стоматологическими материалами и оборудованием для проведения реставрации зубов, эндодонтического лечения, микропротезирования.

Стоматологическое здоровье населения – важный аспект в программе «Здоровья нации». Обязательной частью нашей работы является онконастороженность. Всем первичным пациентам стоматологи проводят аутофлуоресцентную стоматоскопию для диагностики онкологических заболеваний полости рта на ранних стадиях, когда еще возможно эффективное лечение. И конечно, в сохранении стоматологического здоровья очень многое зависит от регулярности прохождения профилактических осмотров у стоматолога. Каждую первую субботу месяца в нашем филиале проходит «День открытых дверей», когда все желающие могут пройти стоматологическое обследование без предварительной записи. Мы понимаем, что качественная стоматология должна быть доступна всем. Поэтому еженедельно по вторникам наш передвижной стоматологический комплекс выезжает в отдаленные населенные пункты Ефремовского, Воловского, Каменского и Куркинского районов. Комплекс оснащен всем оборудованием, которое необходимо для лечения и удаления зубов: современными стоматологическими установками, рентгеновским аппаратом, современными стоматологическими материалами.

Мы заботимся о том, чтобы нашим пациентам было комфортно находиться в стоматологической поликлинике. В настоящее время завершению ремонт в ортопедическом отделении, холлах. И, конечно же, особенное внимание уделяем совершенствованию диагностических, лечебных и реабилитационных процессов, внедрению новых методик, повышению квалификации медицинских работников. Современное рентгенологическое оборудование поликлиники, позволяющее провести, наряду с дентальными рентгенограммами, ортопантомографию и конусно-лучевую компьютерную томографию челюстно-лицевой области, помогает провести качественную диагностику стоматологических заболеваний. В настоящее время даже не все тульские стоматологические клиники имеют такую возможность. В составе комплексного хирургического, терапевтического и пародонтологического лечения многих заболеваний активно применяются физиопроцедуры. Особенно эффективно физиолечение для профилактики заболеваний полости рта.

Ортопедическое лечение проводится с использованием всех видов несъемных и съемных протезов, включая современные протезы из термопластической массы, виниры, вкладки, а также протезирование на дентальных имплантатах. Наличие зуботехнической лаборатории в структуре подразделения, позволяет проводить протезирование в достаточно короткие сроки. На сегодняшний день жители г. Ефремов все чаще в схеме стоматологического лечения выбирают дентальную имплантацию. Эту операцию также можно провести в нашей поликлинике. Все хирургические операции проводят высококвалифицированные врачи стоматологи - хирурги.

Хромышев Михаил Михайлович, стоматолог-хирург имплантолог.

Хромышев Михаил Михайлович, стоматолог-хирург имплантолог:

- Дентальные имплантаты – это искусственные конструкции, замещающие корни зубов, которые в дальнейшем используются для протезирования. Зачастую на потерю зубов влияют возраст, плохая гигиена и другие факторы. Пациенты требуют и заслуживают результата, который может выглядеть, функционировать и существовать подобно родным зубам. Это означает, что каждый день мы, хирурги-имплантологи, стремимся к идеалу, к новым технологиям. Сегодня имплантация возможна даже при потере всех зубов. Важно установить имплантаты как можно раньше после удаления зубов. Это исключает процесс убыли костной ткани и делает имплантацию более комфортной для пациента. Нашим пациентам мы можем предложить все виды имплантации. Какой метод выбрать в конкретном случае зависит от клинического случая. Мы проводим и одномоментную (сразу после удаления зуба), и отсроченную (спустя 6 месяцев после удаления) имплантацию. В настоящее время осваиваем методики «всё на четырех» и «все на шести», когда буквально 4-6 искусственных корней дают возможность при полном отсутствии зубов использовать несъемную конструкцию протеза и полностью восстановить улыбку пациента. В сложных случаях, если требуется операция синус-лифтинга, к нам приезжают тульские коллеги и проводят операцию. Она позволяет восстановить кость до такой толщины, чтобы можно было укрепить в ней имплантат.

Мы работаем только с качественными материалами. В нашем арсенале широкая линейка имплантатов различных размеров, которые мы можем предложить нашим пациентам.

В нашем структурном подразделении для хирургических манипуляций эффективно применяется лазер, как дополнение или замена скальпеля. Стоматологический лазер разрезает ткани, исключает кровотечение и предотвращает инфицирование тканей. Например, благодаря применению стоматологического лазера френулопластика (подрезание уздечки) проводится быстрее, а также легче переносится, в сравнении с классическим методом. При такой методике луч лазера не разрезает, а испаряет ткань. Края раны сразу же запаиваются, и вся процедура проходит бескровно. Применение лазера наиболее эффективно для эстетического восстановления контура десны. Также мы используем его при хирургическом лечении зубов мудрости и, конечно же, при установке дентальных имплантатов.

Для устранения заболеваний и укрепления тканей пародонта, приживления зубных имплантатов и для ускорения регенерации после костной пластики мы успешно применяем плазмолифтинг.

Главная цель наших врачей стоматологов - сохранение здоровья населения, профилактика заболеваний, качественное лечение и доступность стоматологической помощи.

Стоматологи, которых советуют