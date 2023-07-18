Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2023 13:03

Михаил Малишевский назначен новым министром здравоохранения Тульской области

Ранее эту должность совмещал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков
Игорь КОПЫТОВ
Михаил Малишевский назначен новым министром здравоохранения Тульской области

Михаил Малишевский назначен новым министром здравоохранения Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Михаила Малишевского представили как нового министра здравоохранения Тульской области на оперативном совещании губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, ранее посты регионального министра здравоохранения и заместителя председателя правительства Тульской области совмещал Дмитрий Марков. Теперь эти должности разделены.

Напомним, в октябре 2020 года Михаил Малишевский был назначен на должность заместителя министра здравоохранения. До этого он возглавлял медицинский факультет Тюменского госуниверситета и офис по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Минздрава России, работал заместителем директора Департамента здравоохранения города Севастополя. В Тульскую область он перешел из Подмосковья, где работал начальником управления организации стационарной медпомощи.

Интересное