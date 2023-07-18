Михаил Малишевский назначен новым министром здравоохранения Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Михаила Малишевского представили как нового министра здравоохранения Тульской области на оперативном совещании губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, ранее посты регионального министра здравоохранения и заместителя председателя правительства Тульской области совмещал Дмитрий Марков. Теперь эти должности разделены.

Напомним, в октябре 2020 года Михаил Малишевский был назначен на должность заместителя министра здравоохранения. До этого он возглавлял медицинский факультет Тюменского госуниверситета и офис по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Минздрава России, работал заместителем директора Департамента здравоохранения города Севастополя. В Тульскую область он перешел из Подмосковья, где работал начальником управления организации стационарной медпомощи.