Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы принимают участие в приемках образовательных учреждений к новому учебному году

Второй учебный корпус ЦО №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова посетила Глава города Тулы Ольга Слюсарева

Глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева посетила второй учебный корпус ЦО №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова. В состав приемочной комиссии вошли представители городского управления образования, регионального управления Роспотребнадзора, главного управления МЧС по Тульской области, Росгвардии, городского профсоюза работников образования и науки.

В ходе приемки в первоочередном порядке были проверены техническое состояние образовательного учреждения, благоустройство прилегающей территории, а также условия для безопасного пребывания школьников.

В Привокзальном округе прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году

– Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, санитарных норм и правил, требований к состоянию защищенности от террористических угроз. Комиссия проверяет десятки позиций. Здесь не должно быть мелочей, поскольку от качества подготовки образовательного учреждения зависит комфортное пребывание детей в школах, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

По итогам осмотра члены комиссии подписали соответствующие документы.

Также Глава города Тулы Ольга Слюсарева в составе межведомственной комиссии посетила ЦО № 58 «Поколение будущего» и два образовательных учреждения на Косой Горе: ЦО № 6 и центр развития ребенка – детский сад № 4.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева проверила готовность учебных корпусов ЦО №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова. В ходе приемки были осмотрены кабинеты, спортивный зал, столовая в учебном корпусе и дошкольные отделения центра образования. Нарушения не выявлены, санитарные и гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, антитеррористические меры соблюдены.

Анастасия Дементьева приняла участие в работе межведомственной комиссии по приемке учебных заведений к новому учебному году

Также Анастасия Дементьева приняла участие в работе межведомственной комиссии по приемке к новому учебному году детской школы искусств им. Г. Г. Галынина и ЦО №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова. В ходе осмотра проверялось соответствие учреждения санитарным требованиям, пожарная безопасность и антитеррористические меры. Все нормы соблюдены, нарушения не выявлены. Результаты приемки образовательного учреждения к новому учебному году были оформлены соответствующими актами.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов в составе межведомственной комиссии принял участие в приемке трех корпусов МБУ ДО «Ленинская детская школа искусств». В ходе проверки комиссия осмотрела учебные классы и залы. Нарушения не выявлены. Антитеррористические меры, санитарные и гигиенические нормы соблюдены. Учебное заведение к новому учебному году готово.

Алексей Ионов в составе межведомственной комиссии принял участие в приемке трех корпусов МБУ ДО «Ленинская детская школа искусств»

Активное участие в приемках образовательных учреждениях приняли депутаты Тульской городской Думы. Так, депутат Инна Шевелева приняла участие в проверке готовности детской школы искусств №6. В приемке также приняли участие представители администрации города. В ходе проверки комиссия осмотрела учебные классы и залы. Нарушения не выявлены. В Привокзальном округе Инна Шевелева участвовала в приемка центров образования № 9 и № 32. Особое внимание уделили обеспечению безопасности всех участников учебного процесса. Также проверили санитарное состояние помещений, где находятся дети, и оснащение пищеблоков. Замечаний и претензий нет, о чем свидетельствуют подписанные акты.

Депутат Инна Шевелева приняла участие в проверке готовности детской школы искусств №6

Депутат Тульской городской Думы Сергей Кожевников принял участие в проверке готовности центра образования №28 и центра образования №5 им. Героя Российской Федерации С.С. Громова к новому учебному году. Были осмотрены кабинеты, столовые, спортивные залы учебных корпусов, а также дошкольные учреждения. Антитеррористические меры, санитарные и гигиенические нормы соблюдены.

Депутат Тульской городской Думы Ольга Фадеева вошла в состав межведомственной комиссии и посетила центр образования № 21 и центр образования № 22 – лицей искусств.

В приемке центра образования № 20 к новому учебному году в составе межведомственной комиссии приняла участие депутат Тульской городской Думы Ирина Рублевская.

В Пролетарском округе в составе межведомственной комиссии работал депутат Тульской городской Думы Владимир Суслин. Проверки прошли в центрах образования № 25 и № 3, детских садах «Аленушка» и «Тулячок». Комиссия оценила состояние классов и групп в детсадах, спортзалов и пищеблоков, материально-техническое обеспечение и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную и антитеррористическую безопасность.

В Пролетарском округе в составе межведомственной комиссии работал депутат Тульской городской Думы Владимир Суслин

По итогам работы комиссии образовательные учреждения признаны готовыми к 2023-2024 учебному году.