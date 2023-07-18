19 июля без электричества в Туле останутся жители поселков Хомяково и Мясново, а также Заречья

19 июля без электричества в Туле останутся жители поселков Хомяково и Маясново, а также Заречья Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 16:30 - ул. 9 Мая, 8; ул. Оружейная, 21; 13-й пр-зд, 26-30, 28-а; 17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1; п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 13, 14-а, 15, 16-а, 16-б, 17, 17-а, 18-а, 19, 19-а, 20, 22, 25, 27, 41-б, 41-в, 43-а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

с 9:00 до 17:00 - ул. М. Горького, 39, 41; ул. Пузакова, 78, 80; ул. Л. Толстого, 132, 134; Мясново: Одоевское ш., 28, 30, 34; ул. Болотова, 69; 4-й пр-зд, 66; 6-й пр-зд, 69, 71; ул. Макаренко, 13 к.3, 15 к.2; Мясново: ул. Дружбы, 17-33 (нечётн.), 11, 13, 15; Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а;

с 9:30 до 14:00 - д. Ивановка: ул. Радужная, 22; ул. Солнечная, 1, 3-а, 5, 7, 18, 19, 25; ул. Красная, 9, 12, 15; ул. Ивановская, 40, 41, 44; ул. Оранжевая.