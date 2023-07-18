Президент клуба Гурам Аджоев покинул тульский «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

Гурам Аджоев заявил, что он покинул тульский «Арсенал»: «Да, могу подтвердить это. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе... Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмерке в РПЛ, вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом»» – приводит цитату сайт «МатчТВ».

Аджоев занимал пост президента «Арсенала» с 2016 года. В последние годы результаты команды резко ухудшились - болельщики требовали его отставки. Из-за неудовлетворительных результатов даже в Первой лиге от сотрудничества с клубом отказался генеральный спонсор команды – корпорация «Ростех».