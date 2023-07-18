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Спорт18 июля 2023 7:44

Президент клуба Гурам Аджоев покинул тульский «Арсенала»

Об этом он заявил популярному спортивному изданию
Игорь КОПЫТОВ
Президент клуба Гурам Аджоев покинул тульский «Арсенала»

Президент клуба Гурам Аджоев покинул тульский «Арсенала»

Фото: материалы пресс-служб

Гурам Аджоев заявил, что он покинул тульский «Арсенал»: «Да, могу подтвердить это. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе... Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмерке в РПЛ, вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом»» – приводит цитату сайт «МатчТВ».

Аджоев занимал пост президента «Арсенала» с 2016 года. В последние годы результаты команды резко ухудшились - болельщики требовали его отставки. Из-за неудовлетворительных результатов даже в Первой лиге от сотрудничества с клубом отказался генеральный спонсор команды – корпорация «Ростех».

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