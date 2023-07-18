Тульскому «Арсеналу» ФИФА запретила регистрировать новых игроков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
ФИФА запретила тульскому «Арсеналу» регистрировать новых игроков из-за долгов перед сербским футболистом Гораном Чаушичем, который сообщил, что клуб не выплатил ему зарплату за последний месяц контракта в 2022 году.
«Арсенал» со своей стороны оправдал это тем, что полузащитник, сейчас выступающий в чемпионате Таиланда, в течение последнего месяца находился вне расположения тульской команды.
Из-за сложившейся ситуации тульский «Арсенал» не может заявить двух новичков команды: Владислава Левина и Момо Туре. Запрет может быть снят после того как оружейники погасят задолженность перед сербом.