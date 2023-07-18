В Тульской области мужчина напал с топором и ломом на сотрудников полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульские полицейские применили табельное оружие в отношении мужчины, который напал на них с топором и ломом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 17 июля полицейские должны были задержать и помочь медикам принудительно госпитализировать 48-летнего мужчину, который избил свою мать. Однако агрессивный житель Богородицкого района стал оказывать активное сопротивление стражам порядка и кидать в них ножи, топор и лом.

В результате стражам порядка пришлось применить табельное оружие, так как двум сотрудникам были причинены травмы. Мужчина получил огнестрельное оружие, но ему быстро оказали медицинскую помощь. . Никто из граждан не пострадал.

Выяснилось, что злоумышленник страдает шизофренией. Ранее его уже дважды судили за угрозы убийством.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ. Также назначено проведение служебной проверки, которая даст оценку правомерности применения табельного оружия.