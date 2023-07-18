В Тульской области 15-летняя девочка на квадроцикле улетела в кювет и погибла на месте Фото: материалы пресс-служб

16 июля в 20:20 на 6-м километре автодороги «Дон - Куркино - автоподъезд к населенному пункту Маховое» 15-летняя девочка за рулем квадроцикла Tao Motor не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП девочка-водитель скончалась на месте происшествия. Также пострадал пассажир квадроцикла 13-летний мальчик 2010 года рождения, который был госпитализирован.

В момент происшествия дети находились без шлемов и специальной защитной экипировки.