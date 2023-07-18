"Лазаревское" снимает сливки

Попробуйте настоящие сливки из фермерского коровьего молока высшего сорта, без стабилизаторов и загустителей.

Когда-то такие продавали бабушки на рынках, сбивая их самостоятельно, сейчас подобные продукты - редкость. Собственник и гендиректор ООО ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская накануне открытия продаж пробовала их лично - по ее словам, "сливки - огонь!"

Собственник и гендиректор ООО ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская продегустировала новую продукцию - по ее словам, "сливки - огонь!"

В эту пятницу, 21 июля, отроется очередная "Лазаревская лавка" - магазин фирменной сети предприятия - в Ефремове, на ул. Дружбы, 8. Поставки нового продукта туда готовятся, а в остальных "Лазаревских лавках", число которых в Туле и области приблизилось к полусотне, сливки уже в продаже. Этот пастеризованный 33-процентный молочный продукт продается в простых 200-граммовых не брендированных "стаканах", что даже внешне делает его похожим на товары частных фермеров. На вкус лазаревские сливки - абсолютно природны, естественны, с натуральной густой гладкой и нежной текстурой. Кто попробовал, говорят, что они годятся и в качестве основы для кондитерских кремов, соусов или мороженого. Хороший, между прочим, тест на качество продукта: в настоящих сливках при замораживании не образуется кристаллов льда. Но и в "чистом виде" они изумительны.

Продолжаются летние скидки: "ленивые" голубцы в "Лазаревских лавках" и в онлайн магазине на store.lazarevo.ru все еще по 160 рублей за кило, вместо 206. Лазаревская кулинария - отдельное направление, помимо мяса, колбасы или молочных изделий. Предприятие развивает эту линейку, конкурируя с домохозяйками: практически не тратя времени на готовку, можно получить ужин не хуже домашнего.

Продолжаются летние скидки в "Лазаревских лавках" и в онлайн магазине на store.lazarevo.ru.

Люди же кулинарно подкованные и обстоятельные обратят внимание на свиную жилку за те же 160 рублей вместо 208. Этот источник коллагена, материала для клеток связок, суставов и кожи, требует вдумчивого подхода. Но и результат получается выше всяких похвал.

В июне этого года на выставке "Тульское качество" Торгово-промышленная палата региона проводила конкурс "Лучшие товары и услуги Тульской области". ПХ "Лазаревское" стало лауреатом в номинации "Продовольственные товары". Но главное - эти товары доступны в любой из полусотни "Лазаревских лавок", в их качестве туляки убеждаются день ото дня.