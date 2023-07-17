Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»

На главном летнем fashion-мероприятиии присутствовала вся светская элита России: известные дизайнеры, главные редакторы глянцевых изданий, актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены – все те, кто влияет и безусловно находится под влиянием модной индустрии страны.

Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»

В рамках летней премии Fashion TV прошел показ новой коллекции «Байкал» бренда Elena Melyakina, вдохновением на создание которой стали величественные виды озера Байкал. Коллекция посвящена такой уникальной и разнообразной природе России, а также отражает всю глубину ее ни с чем не сравнимой красоты.

Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»

Все платья были созданы в единственном экземпляре, как прекрасное подтверждение того, что природа не признает однотипности. В показе приняли участие модели продюсерского центра «Арт Фэшн», модельного агентства Gold Models из Тулы и Naomi из города Кемерово.

Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»

Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»

Юные тулячки приняли участие в ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2023»