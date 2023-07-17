18 июля без электричества в Туле останутся жители Косой Горы, Мясновского и Октябрьского поселков

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00 - ул. Октябрьская, 39, 40, 43; ул. Галкина, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20; ул. Тургеневская, 35-41 (нечётн.), 14, 26, 34, 37-а, 38-а, 38-б, 38-в; ул. Каминского, 12, 17, 19; ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-в, 16, 17, 19, 21; пр-т Ленина, 31-б, 35, 43, 45; пр-т Ленина, 95; ул. Агеева, 91-а; ул. Обручева, 2; Мясново: Одоевское ш., 28, 30, 32, 34; ул. Болотова, 69; 4-й пр-зд, 66; п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17; 11-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 4-а, 10-а; ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 6-й пр-зд, 31-40, 35-а; 3-й Речной пр-зд, 1-10; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 24-42 (чётн.), 21-37 (нечётн.), 37-в; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а, 15-а, 35-а; ул. Речная, 11-16; Мясново:ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 60-42 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е;

9:30 до 14:30 - ул. Вильямса, 26, 26-а, 28, 30, 30-б, 36-б;

10:00 до 17:00 - ул. Демонстрации, 148-а.