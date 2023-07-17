«1-й Юго-Восточный» обзавелся памятным знаком

Торжественное открытие памятного знака в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Сам сквер, названный в честь доктора Валентины Насоновой, радует жителей микрорайона все лето. Это настоящее сказочное царство, находиться в котором приятно и комфортно.

Проверили на себе: были здесь в мае, приехали снова в середине лета – сквер реально радует глаз!

Площадь его благоустроенной территории - более 4 тысяч квадратных метров! Дорожки из гранитного отсева, тротуары-змейки из плитки, умное озеленение, современное освещение, лавочки, урны… В игровой зоне резиновое травмобезопасное покрытие – особая радость детей и родителей.

Отдельная тема - авторский дизайн игрового оборудования. Вот мнение главы администрации города Ильи Беспалова, высказанное во время его визита в сквер «1-ого Юго-Восточного»:

- Установленное в сквере игровое оборудование высокого качества. Мы можем уверенно сказать, что туляки получили красивое и безопасное общественное пространство.

Все так и есть. А теперь новый этап: официальное открытие в сквере памятного знака. Он будет красиво напоминать жителям и гостям микрорайона, почему сквер так назван.

Прибавил атмосферности

Итак, 13 июля в сквере им. Академика Валентины Насоновой торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия выдающегося врача, ученого, создателя ревматологической школы России.

Памятный знак задуман в виде изящного дерева знаний и книги, как символ связи поколений врачей-ревматологов Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На открытии собрались почетные гости: Глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместитель министра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский, депутат Тульской облдумы Юрий Цкипури, заместитель главы администрации Тулы Инесса Фельдман, академик РАН, доктор медицинских наук Евгений Насонов и др.

К собравшимся обратилась мэр Тулы Ольга Слюсарева:

– Во многом благодаря активной поддержке и непосредственному участию Валентины Александровны в Тульской области была создана ревматологическая служба. На протяжении 25 лет в регионе проводятся «Насоновские чтения». Это общероссийский форум, где обсуждаются актуальные проблемы современной ревматологии. В 2018 году депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали решение о присвоении имени Академика Насоновой улице в микрорайоне, где мы с вами находимся. В этом году появился одноименный сквер. Сегодня дело Валентины Насоновой продолжают ее ученики. Жизненный путь Валентины Александровны – пример для всех нас и для будущих поколений!

От имени заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Дмитрия Маркова собравшихся поздравил его заместитель Михаил Малишевский:

- Вклад, который Валентина Александровна внесла в развитие здравоохранения, трудно переоценить. Она заложила основы ревматологической помощи в России и в Тульской области. Все ревматологи России считают ее своим учителем.

Нельзя не рассказать и о самом знаке. Он, как и все в сквере микрорайона, выполнен со вкусом. Памятный знак задуман в виде изящного дерева знаний и книги, как символ связи поколений врачей-ревматологов. С установкой знака сквер приобрел дополнительный лоск, стал еще атмосфернее.

Остается только позавидовать сегодняшним и будущим жителям микрорайона: такой замечательный сквер прямо перед окнами!

Коротко о главном

По традиции напоминаем главное о проекте «1-й Юго-Восточный». Наверное, каждый из движущихся по Восточному обводу не раз с восхищением любовался растущими в микрорайоне красавицами-высотками, расположенными недалеко от Суворовского училища! И не зря, как говорится, любуемся!

«1-й Юго-Восточный» - это совершенно особая серия новостроек, архитектурный стиль разработан специалистами итальянского архитектурного бюро Ferrari Studio («Феррари студио»). У каждого дома свой стиль. Вместо безликих подъездов - изящная входная группа в трендовой цветовой гамме с подсветкой в вечернее время.

Микрорайон расположен недалеко от центра. Отсюда неспешным шагом можно дойти до парка «Патриот» или прогуляться вдоль «Комсомольского сквера» и прямиком попасть к Кремлевскому саду. Всего 20 минут пешком, и вы в сердце Тулы.

«1-й Юго-Восточный» - это 19 многоэтажных домов, настоящий «город в городе», где есть все для полноценной жизни: детские сады во дворе, спортивные и детские площадки, надземные многоуровневые паркинги, поликлиника, собственная котельная. Рядом «Леруа Мерлен», «Глобус», «Мебель Молл», «Пятерочка», «SPAR»... В планах возведение школы, которое, безусловно, утвердит в правильности выбора тех, кто собирается приобрести здесь недвижимость. Спрос на квартиры в «1-й Юго-Восточном» в ближайшем будущем будет расти, значит вырастут и цены… Поэтому, ждать неминуемого повышения цен не стоит, покупайте сегодня, в правильности решения жалеть не придется.

Кстати, число проживающих в микрорайоне уже перевалило за 5 тысяч, а на этапе завершения проекта оно увеличится в 3 раза. Из 19 жилых домов сдано 12, еще 3 дома на финальной стадии строительства, более половины квартир в них реализованы.

Сквер микрорайона - настоящее сказочное царство, находиться в котором приятно и комфортно Фото: Игорь КОПЫТОВ

Комфорт можно купить

Активно идут продажи квартир в домах №8,9,10 со сроком сдачи в 2024 году. Что притягивает покупателя? Удобство и комфорт в мельчайших деталях, умные функциональные планировки. Это и есть главная визитная карточка застройщика микрорайона - ГК «Ин-Групп». Выбрать квартиру можно на сайте 1vostochny.ru: уютные студии, площадью 32 кв. м; 1-комн. квартиры, площадью 40 кв. м; различные планировки 2-комн. квартир, площадью от

62 кв. м; 3-комн. квартиры, площадью от 75 кв. м.

В отдельных квартирах домов №8, 9 и 10 есть полноценное окно в ванной, высота потолков на верхнем этаже - 3,6 м вместо типовых 2,7 м.

Недвижимость можно приобрести в ипотеку с господдержкой, применить военный сертификат, воспользоваться материнским капиталом. Купить квартиру до сдачи дома можно с беспроцентной рассрочкой напрямую от застройщика. Работает программа «честная ставка», позволяющая значительно уменьшить размер платежей по ипотеке путем субсидирования. При субсидировании застройщик не увеличит стоимость квартиры и кредита, как это бывает. Никаких скрытых платежей и комиссий.

Кстати, с 25 июля покупка квартиры в микрорайоне станет еще удобнее и приятнее: прямо в «1-ом Юго-Восточном» открывается новый, комфортный, современный офис продаж застройщика. Здесь можно будет не только получить консультацию по квартире, но и одобрить ипотеку в любом банке, а также подать документы на регистрацию в Росреестр.

Одним словом, если и покупать недвижимость в Туле, то именно в «1-м Юго-Восточном».

Подробная информация о квартирах в «1-м Юго-Восточном»

на 1vostochny.ru

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