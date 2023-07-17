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Происшествия17 июля 2023 6:22

В Туле девушку-подростка госпитализировали после укусов домашней собаки

Об этом ее отец сообщил в социальной сети
Игорь КОПЫТОВ
В Туле девушку-подростка госпитализировали после укусов домашней собаки

В Туле девушку-подростка госпитализировали после укусов домашней собаки

Фото: соцсети

По его словам, 14 июля возле пруда в районе пересечении улиц Лобачевского и Глухополянской собака напала на ребенка. Собака не была бродячей, животное выгуливала хозяйка, которая была неподалеку, но не сразу отреагировала на случившееся, а когда собаку оттащила, ушла, не оказав помощи пострадавшей.

Девушке помогли проезжавшие мимо на машине люди. Вызванная скорая помощь доставила ее в Тульскую областную детскую больницу, где ей наложили семь швов.

Заявление в полицию написано. Есть кадры, как хозяйка удаляется с места происшествия.

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