В Туле девушку-подростка госпитализировали после укусов домашней собаки Фото: соцсети

По его словам, 14 июля возле пруда в районе пересечении улиц Лобачевского и Глухополянской собака напала на ребенка. Собака не была бродячей, животное выгуливала хозяйка, которая была неподалеку, но не сразу отреагировала на случившееся, а когда собаку оттащила, ушла, не оказав помощи пострадавшей.

Девушке помогли проезжавшие мимо на машине люди. Вызванная скорая помощь доставила ее в Тульскую областную детскую больницу, где ей наложили семь швов.

Заявление в полицию написано. Есть кадры, как хозяйка удаляется с места происшествия.