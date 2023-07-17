Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Push для iPad-киоска СС-Футбол17 июля 2023 6:11

«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» на домашнем поле

Оружейники не смогли одержать победу в первом матче сезона
Михаил КОРЕНЮГИН
«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» на домашнем поле

«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» на домашнем поле

Фото: материалы пресс-служб

16 июля тульский «Арсенал» встретился с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга» в рамках 1-го тура Первой лиги - 2023/24.

В стартовый состав оружейников вошли Левашов, Померко, Нижегородов, Коротков, Быковский, Ндука, Кайнов, Мацукатов, Гелоян, Халназаров и Джонатан.

Итог матча — 0:0.

На данный момент туляки располагаются на 7 месте в турнирной таблицы с 1 очком.

Следующий матч команда сыграет 23 июля на домашнем поле с «Динамо Махачкала».

Интересное