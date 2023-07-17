«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем» на домашнем поле Фото: материалы пресс-служб

16 июля тульский «Арсенал» встретился с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга» в рамках 1-го тура Первой лиги - 2023/24.

В стартовый состав оружейников вошли Левашов, Померко, Нижегородов, Коротков, Быковский, Ндука, Кайнов, Мацукатов, Гелоян, Халназаров и Джонатан.

Итог матча — 0:0.

На данный момент туляки располагаются на 7 месте в турнирной таблицы с 1 очком.

Следующий матч команда сыграет 23 июля на домашнем поле с «Динамо Махачкала».