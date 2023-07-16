Главу отдела полиции в Тульской области могут уволить за подарок 13-летнему сыну Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начальника межмуниципального отдела полиции «Алексинский» подарил своему сыну на 13-летие стрельбу из служебного автомата. Теперь его могут уволить. Об этом сообщает телеграм-канал «BAZA».

Инцидент произошел утром 6 июня во время отпуска полковника. Он потребовал выдать ему автомат и патроны для проведения учебных стрельб, а на следующий день отправился на полигон. Однако вместе с ним поехал его 13-летний сын, у которого было день рождение. В качестве подарка мужчина разрешил ему пострелять, а чтобы списать боеприпасы, подписал фиктивные приказы о проведении стрельб в мае 2023 года.

- Сотрудниками службы собственной безопасности УМВД РФ по Тульской области выявлен факт грубого нарушения служебной дисциплины руководителем МО МВД России "Алексинский". В настоящее время по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о его увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.