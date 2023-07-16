17 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Ряжская, 16-б/1; ул. Галкина, 9, 11, 13, 14, 15, 16; ул. Тургеневская, 35-41 (нечётн.), 14, 26, 34, 37-а, 38-а, 38-б, 38-в; ул. Каминского, 12, 17, 19; ул. Пушкинская, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-в, 16, 17, 19, 21; пр-т Ленина, 31-б, 35, 43, 45; ул. Вересаева, 3, 3-а, 5; ул. Фрунзе, 8, 10; ул. Демонстрации, 38-в; ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.); ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 2-а, 3-а, 10; ул. Глеба Успенского, 2-18, 22-48 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 4/1, 6-б, 6-б/1, 6-б/2, 10/1, 10/2, 12/1, 30-а, 31-а, 31-б, 31/1, 35/1, 38-а, 43-а, 43-б; Хлебная пл., 19/2; ул. Пушкинская, 1; п. Скуратово: п. Восточный, 70-75, 1-а, 2-а, 3-а, 3-а/1, 28, 64, 64-б, 84, 86, 87, 90, 91; д. Тихвинка, 78, 85; п. Новоскуратово, 46-58, 61-65, 70-72, 46, 47, 47-в, 47/1, 48, 48-а, 55-а, 55-б, 56-а, 57-а, 62-б, 68, 72-а, 72-б, 74, 78, 78-а, 79, 80, 81, 82-а, 83, 84, 84-а, 84-б, 85; п. Трудовой, 31-44, 56-66, 44-в, 49, 50-а, 51, 58-а, 71, 136; ул. Сойфера, 20; ул. Коминтерна, 28;
с 9:30 до 13:00 - ул. Смидович, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 18-б, 20; ул. Оружейная, 27, 27-а; ул. Седова, 1, 2; ул. 9 Мая, 8, 7, 7-а, 9, 11, 13.