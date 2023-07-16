Во время пожара в жилом доме в Новомосковске пострадали двое мужчин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 июля в 21:16 в многоквартирном жилом доме на улице Садовая в Новомосковске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 6 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут. В результате пожара пострадали двое мужчин 64 и 67 лет. Они отравились продуктами горения.

Также в квартире сгорели постельные принадлежности. В данный момент устанавливается причина возгорания.