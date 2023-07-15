Николай Воробьев: Проект «Каникулы» расширил возможности загородного отдыха для особых детей и их родителей

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев вместе с волонтерами «Молодой Гвардии» вручил участникам «Каникул» подарки

По инициативе регионального отделения «Единой России» расширились возможности и география проекта «Каникулы», предусматривающего бесплатный загородный отдых для семей с детьми-инвалидами. Эта инициатива реализуется в регионе с 2020 года при участии социальных партнеров партии. Проект отвечает задачам народной программы «Единой России» и помогает в комплексной реабилитации детей с ОВЗ, а также является частью масштабной работы по организации оздоровительной кампании в регионе.

При участии партии «Единая Россия» и руководства пансионата организованы заезды семей с проживанием в специально построенном инклюзивном доме

На протяжении трех лет ежегодную путевку на двухнедельные каникулы получают более 60 семей, входящие в общественные организации помощи людям с ограниченными физическими возможностями. Они отдыхают в коттеджном поселке «Капитан» в Заокском районе – в этом году здесь побывали уже 29 семей. Эта работа организована в рамках партпроектов «Единая страна - доступная среда» и «Крепкая семья» при участии сторонников партии.

В оставшиеся летние месяцы к проекту «Каникулы» подключилась база отдыха «Шахтер» в Алексине. При участии партии «Единая Россия» и руководства пансионата организованы заезды семей с проживанием в специально построенном инклюзивном доме. Он соответствует требованиям доступности для людей с ОВЗ и предусматривает возможность проживания колясочников. В уютном и комфортном доме одновременно могут проживать три семьи, для них оборудованы прекрасные комнаты, большая гостиная с кухонным уголком, красивой мебелью и бытовой техникой.

Активисты МГЕР организовали для детей интерактивную площадку с аквагримом и зоной рисования, поиграли и пообщались с ребятами

Первыми в «Шахтер» заехали мамы с детьми из Тульской региональной общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – Мы есть!». С пятницы гости пансионата уже успели немного освоиться и обжиться, а сегодня, 15 июля к ним приехал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Вместе с волонтерами «Молодой Гвардии» он привез и вручил участникам «Каникул» подарки – набор посуды для чаепития, спортинвентарь для полезного досуга и канцелярские товары для творчества. Активисты МГЕР организовали для детей интерактивную площадку с аквагримом и зоной рисования, поиграли и пообщались с ребятами. Руководитель организации Елена Минаева поблагодарила Николая Юрьевича за приглашение в «Шахтер» и за прекрасные бытовые условия. Во время встречи был проработан вопрос об организации в рамках «Каникул» специализированных спортивных занятий с детьми, а также соревнований по типу семейных эстафет. Участие в таких активностях, свежий воздух, близость реки Ока и хвойный лес – всё это непременно будет способствовать укреплению здоровья и детей, и их родителей.

Николай Воробьев: "Мы стараемся сделать так, чтобы загородный отдых особых детей создавал инклюзивное пространство, атмосферу дружбы и доброты"

- Мы стараемся сделать так, чтобы загородный отдых особых детей был не просто комфортным, а создавал по-настоящему инклюзивное пространство, атмосферу дружбы и доброты, – говорит Николай Воробьев. – Занятия на свежем воздухе, красота окружающей природы, профессиональное сопровождение с учетом индивидуальных особенностей ребенка, новые впечатления и знания – всё это важно для социализации, для адаптации к жизни в обществе. Благодаря социальному партнёрству наш проект «Каникулы» расширяет свои возможности, и мы постараемся, чтобы с каждым летним сезоном его участниками становилось всё большей семей, воспитывающих особенных детей.