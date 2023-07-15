В Туле на улице Октябрьской неуправляемый троллейбус протаранил кофейню Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Октябрьская и Пузакова вечером 14 июля произошло необычное ДТП. Там троллейбус, курсирующий по маршруту №6, въехал в кофейню.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель троллейбуса попросил помощи мужчин-пассажиров, чтобы передвинуть транспорт ближе к линии электропередач. Однако они не рассчитали силы, а водитель держал трос вместо того, чтобы быть за рулем троллейбуса.

В Туле на улице Октябрьской неуправляемый троллейбус протаранил кофейню Фото: соцсети

В результате неуправляемый транспорт на скорости задним ходом врезался в стоящую рядом с остановкой кофейню.

По информации пресс-служба регионального УГИБДД, в ДТП никто не пострадал.