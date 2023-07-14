Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Щекинском райне Фото: соцсети

В Щекинском районе на 222-ом километре трассы М-2 «Крым» днем 14 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:15 столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации тульской Госавтоинспекции, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Ивеко», столкнулся с попутным поворачивающим налево автомобилем «УАЗ», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

После удара «УАЗ» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с транспортными средствами «ГАЗель» и «Ниссан» под управлением 31-летнего и 69-летнего мужчин.

В результате ДТП пострадали водитель и 71-летний пассажир автомобиля «УАЗ», а также водитель автомобиля «ГАЗель». Их всех госпитализировали в больницу с различными травмами.