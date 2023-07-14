Николай Воробьев подвел итоги работы думы в весенней сессии

Подведение итогов полугодия председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев начал с бюджета и социальной политики.

– С начала года Дума дважды вносила изменения в закон о бюджете, и сейчас доходная часть превышает 107 миллиардов рублей, расходная составляет 122,5 миллиарда. Область исполняет все принятые бюджетные обязательства, в первую очередь, в социальной сфере, – сообщил Николай Юрьевич. – В центре внимания остается помощь семьям с детьми. Расширены возможности использования регионального материнского капитала. Сформирована новая, адресная система выплат. Она стала более удобной для получателей социальной помощи. В соответствии с законом области право на получение бесплатной юридической помощи получили участники СВО, мобилизованные, добровольцы, ветераны боевых действий, их родители, супруги, дети.

Председатель областной Думы подчеркнул, что для обеспечения выполнения социальных обязательств бюджета необходима системная работа по укреплению устойчивости региональной экономики. В этой сфере принят ряд законов.

– Продлены льготы для инвесторов, которые осуществляют капитальные вложения на территории области. Установлены льготы для участников специальных инвестиционных контрактов. Предприятия, которые безвозмездно передают имущество образовательным организациям, получили право на налоговый вычет. Тем самым, мы поддерживаем и промышленников, и сферу образования, которая готовит кадры для производства, – сказал спикер облдумы.

Николай Воробьев также рассказал о том, что благодаря конструктивному сотрудничеству с Губернатором области Алексеем Дюминым, Правительством региона, руководителями федеральных структур и органов местного самоуправления, Общественной палатой, профессиональным сообществом в думе регулярно проходят рабочие встречи.

– На заседаниях Думы отраслевые руководители выступают с информационными сообщениями. В этом году, в соответствии с новым Уставом области, мы впервые заслушали отчет о работе Правительства, – напомнил Николай Юрьевич.

Николай Воробьев подвел итоги работы думы в весенней сессии

Как подчеркнул председатель регионального парламента, не менее важным для эффективной законодательной работы является взаимодействие с гражданами региона. За 6 месяцев в Думу поступило 90 обращений жителей области. Почти четверть – это вопросы, связанные с совершенствованием законодательства. Практически столько же было обращений по теме ЖКХ. Николай Воробьев отметил, что их становится меньше, и впервые за много лет эта сфера по количеству обращений оказалась на втором месте.

– Взаимодействие с общественностью нам, законодателям, просто необходимо. Многие законодательные инициативы становятся ответом на запросы жителей. Один из таких примеров – формирование лесопарковых поясов в промышленных центрах области. В этом году мы с вами поддержали создание еще одной зеленой зоны – в Алексине, – рассказал Николай Юрьевич.

По мнению спикера облдумы, то, насколько соответствует работа депутатов ожиданиям избирателей, можно будет определить уже этой осенью, когда в муниципальных образованиях пройдут выборы.

– Жители будут голосовать за муниципальных депутатов, но я убежден, что результат позволит нам получить определенную оценку и своей работы тоже. Коллеги, уверен, что вы окажете всю необходимую помощь на местах, чтобы выборы прошли открыто и честно. Тем более, что опыт и политической, и общественной работы есть у каждого из вас, – сказал председатель парламента.

Николай Воробьев напомнил, что с начала года депутаты стали участниками или организаторами более чем 150 мероприятий. Многие из них были посвящены 30-летию Тульской областной Думы, которое отмечается в этом году. К этой дате приурочена акция «30 добрых дел».

– Добрых дел для жителей области, конечно, уже гораздо больше, чем 30, – заметил председатель облдумы. – Это и уроки парламентаризма, и встречи со студентами, и спортивные соревнования (по авиамодельному спорту, рукопашному бою, волейболу, футболу, шахматный турнир), и познавательные поездки по тульскому краю для школьников и людей старшего поколения, и поддержка социальных учреждений, и многие другие хорошие начинания.

Николай Воробьев поблагодарил за организацию различных мероприятий Молодежный парламент при областной Думе, а также всех коллег, принимавших участие в таких традиционных мероприятиях, как «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», «Радуга талантов» и других.

Николай Воробьев подвел итоги работы думы в весенней сессии

Николай Юрьевич затронул также вопросы межпарламентского взаимодействия. Контакты с коллегами тульские парламентарии поддерживают на всех уровнях: в рамках советов законодателей при Федеральном Собрании и на уровне Центрального федерального округа, в рамках соглашений о сотрудничестве.

– Обмениваемся опытом, изучаем законодательные предложения. В прошлом месяце мы принимали делегацию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – участников патриотического автопробега. По предложению Законодательного Собрания Севастополя организовали выставку детских рисунков к 240-летию города. Считаю, что подобные инициативы нужно развивать и в нашей области, активнее подключать молодежь, – поделился мнением спикер.

– Отдельно хочу поблагодарить вас за поддержку жителей новых территорий России, вынужденных переселенцев, в том числе жителей Белгородской области, находящихся в нашем регионе, – обратился к депутатам Николай Воробьев. – Постоянного участия требует и помощь участникам специальной военной операции, членам их семей. Сегодня это – очень важное направление работы, если не самое важное. Я уверен, что совместными усилиями все самые сложные задачи мы успешно решим.

Николай Юрьевич поблагодарил депутатов за активную работу в округах, постоянное взаимодействие с жителями, чуткое отношение к проблемам людей и стремление им помочь. В заключение спикер облдумы пожелал коллегам полноценно отдохнуть на каникулах и выразил уверенность в том, что осенняя сессия для законодательного органа Тульской области будет не менее продуктивной.