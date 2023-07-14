Обвиняемым в сбыте более 12 кг наркотиков восьми жителям Тульской области вынесли вердикт Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 июля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 8 жителей Тульской области, обвиняемых в сбыте более 12 килограммов различного вида наркотиков. В общей сложности были выявлены 94 эпизода.

Так, с июля 2019 года по август 2020 участники преступного сообщества получали оптовые партии наркотиков, фасовали, а затем помещали в тайники-закладки для последующего сбыта на территории Тульской области. Таким образом были реализовали более 12 кг наркотиков, среди которых героин, мефедрон, метадон, гашиш. На полученную выручку они приобрели имущества на сумму свыше 3 млн рублей.

Присяжные единогласно сочли предъявленные прокурором доказательства достаточными для установления виновности подсудимых, пятеро из которых не заслуживают снисхождения. Обсуждение вердикта состоится в Ефремовском межрайонном суде 1 августа 2023 года.