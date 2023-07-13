14 июля в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 17:00 - ул. Фрунзе, 8, 10; ул. Вересаева, 3, 3-а, 5; ул. Демонстрации, 38-в; п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23; ул. Октябрьская, 3, 3-б, 5, 7, 7-е; ул. Луначарского, 12; Демидовская пл., 20, 31; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а; ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22; пр-зд Тульский, 1, 2, 3; ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32; п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 4-12, 1-а, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 11-а, 12-а, 13-б, 14; 9-й Лихвинский пр-зд, 20-26 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16-д, 16-е, 20-а, 24-в, 28-а, 28-б; 7-й Лихвинский пр-зд, 2; пр-зд Новорабочий, 13-25, 43-67 (нечётн.), 14-26, 44-66 (чётн.), 14-а, 40, 43, 45-а, 46-а, 54-а; 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а, 30-а; п. Михалково: ул. Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 2-ж, 2-и, 7, 9; ул. Самарская, 3-а, 8, 10, 14, 22; ул. Окская, 13; ул. Невская, 10, 11, 19; ул. Вятская, 2, 4; ул. Ярославского, 4-28 (чётн.), 13-35 (нечётн.), 2-а, 2-б, 18-б, 41-а, 43-в; ул. Сафонова, 10-20, 28-58 (чётн.), 26-а;
с 9:30 до 14:00 - ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б.