Футболисты Дэнис Файзуллин и Никита Кокарев перешли в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Полузащитник Дэнис Файзуллин и вратарь Никита Кокарев пополнили ряды тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний полузащитник является воспитанником к московского «Спартака», однако еще в раннем возрасте он перешел в столичный «Локомотив». В сезоне 2020/21 Денис играл за «Томь», а в следующем первенстве - за воронежский «Факел».

В прошлом сезоне игрок выступал за омский «Иртыш», в его активе 20 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 250 000 евро.

Футболисты Дэнис Файзуллин и Никита Кокарев перешли в тульский «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

20-летний вратарь является воспитанником академии «Краснодар». В сезоне-2022/23 он находился в волгоградском «Роторе» на правах аренды, за который сыграл 16 матчей. Никита также вызывался в сборную России до 17 лет. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 125 000 евро.