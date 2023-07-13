В Тульской области приговорили облившего бензином полицейских пенсионера-экстремиста из Новомосковска Фото: соцсети

30 марта 2023 года полицейские приехали к мужчине для обыска. В его отношении тогда уже расследовалось уголовное дело о неоднократной дискредитации государственной власти РФ.

Подсудимый оказал сопротивление, плеснул в сотрудников горящую жидкость и угрожал ножом. Правоохранителям пришлось штурмовать многоэтажку на улице Генерала Белова. В ходе штурма квартиры дебошира гражданские не пострадали. Незначительные ожоги получили сотрудники полиции. Сам задержанный был ранен в ногу и в живот.

По совокупности преступлений (ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 318 УК РФ) экстремисту и разбойнику окончательно назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года.