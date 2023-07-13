Гендиректор тульского «Арсенала» Гриньковский рассказал о планах на стартующий сезон Фото: материалы пресс-служб

Гендиректор тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский на проведенной накануне традиционной открытой тренировке отметил, что ставить высокие задачи перед обновленной практически на 90 процентов командой преждевременно:

«Команда молодая, сформирована в короткий срок, сейчас нужно дать возможность и время сплотить и наиграть ее. На первом этапе нам надо уверенно почувствовать почву под ногами, а дальше будем ставить другие задачи. Нам необходимо вернуть доверие болельщиков. Сделать мы это можем красивой игрой и победами. Поддержка болельщиков для нас очень важна».

Также на встрече стало известно, что тульский «Арсенал» продолжает переговоры с потенциальными спонсорами: «Это крупный спонсор. Пока идут переговоры, не будем об этом громко говорить».