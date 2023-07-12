На Московском вокзале Тулы открылся новый павильон для прохода пассажиров

На Московском вокзале Тулы появился отдельный павильон для досмотра.
Главная цель - обеспечение дополнительной безопасности пассажиров.
Через новый павильон можно попасть:
- в вокзальный комплекс,
- на платформы,
- к военно-мемориальному комплексу "Бронепоезд №13 "Тульский рабочий".
В павильоне установили интроскоп и рентгенотелевизионное оборудование.
В павильоне установили интроскоп и рентгенотелевизионное оборудование для обеспечения безопасности пассажиров, которое ранее располагалось в здании вокзала. Еще один пункт досмотра продолжает функционировать в помещении пригородных касс.
Пройти на территорию вокзального комплекса через пункты досмотра могут как пассажиры, так и встречающие. Предъявлять билет не требуется. Теперь у пассажиров есть выбор, через какой из двух пунктов пройти.
Пройти на территорию вокзального комплекса через пункты досмотра могут как пассажиры, так и встречающие.
Открытие дополнительного пункта досмотра позволяет распределить пассажиропоток и увеличить пропускную способность вокзала, что особенно актуально в период массовых пассажирских перевозок.
На городской и вокзальной территориях установлены навигационные указатели, которые помогут пассажирам сориентироваться в новой схеме перемещения. Также помощь пассажирам будут оказывать работники вокзала.
В настоящее время на Московский вокзал Тулы ежедневно прибывает и отправляется 90 поездов пригородного сообщения и дальнего следования.
Теперь у пассажиров есть выбор, через какой из двух пунктов пройти.