13 июля без электричества в Туле останутся жители Глушанок, Заречья и поселка Угольный
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Вильямса, 2, 4, 8, 10; ул. Бондаренко, 1, 1-б;
с 9:00 до 17:00 - ул. Арсенальная, 20, 22; ул. Литейная, 25, 25-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 10-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 9-а, 23-б; ул. Оборонная, 27; ул. Войкова, 22-а; п. Угольный: ул. Шоссейная, 36-40 (чётн.), 36-а, 40-а, 42-а; ул. Садовая, 67, 69; ул. Подгорная, 28-34, 29-а, 30-а; п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47, 2; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в;
с 9:30 до 13:00 - ул. Октябрьская, 18-а, 20-а, 22.