Стал известен предварительный состав тульского «Арсенала» на сезон-2023/24 Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» опубликовал предварительный состав на новый сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

На данный момент в заявке у оружейников 20 футболистов.

Вратари: Михаил Левашов и Дмитрий Герасимов.

Защитники: Илья Кулешин, Артем Суханов, Илья Быковский, Константин Нижегородов, Александр Коротков и Александр Денисов.

Полузащитники: Ансор Хабибов, Ишхан Гелоян, Артем Попов, Михаил Яковлев, Максим Кайнов, Алексей Померко, Алекс Мацукатов, Давид Ндука, Владислав Левин и Рустам Халназаров.

Нападающие: Карим Гираев и Джонатан Окоронкво.

Стоит отметить, что в составе нет Гурама Аджоева-младшего, Евгения Луценко и Кирилла Панченко. У них закончились контракты с клубом.