«Тригексилон» от РОСБИО: к росту спроса готовы!

Сегодня группа компаний «РОСБИО», созданная более четверти века назад, активно занимается разработкой новых лекарственных препаратов и высокотехнологических инновационных технологий. Среди одного из направлений деятельности в задачи предприятия, расположенного на территории села Воскресенское в Тульской области, входит полный цикл культивирования лекарственных культур, а также научно-производственные исследования и разработка современных технологий получения лекарственного растительного сырья. Имеющиеся разработки научных основ функционирования и создание действующих образцов ферментаторов нового поколения на стадии ферментации не имеют аналогов как в России, так и за рубежом. А выращенные из отобранных генетически однородных линий лекарственные растения имеют стабильный химический состав, что позволяет производить из них стандартизованные фитопрепараты, с гарантированным количественным и качественным содержанием биологически активных соединений.

Кроме того, более двух десятилетий «РОСБИО» производит всем известный антисептик «Хлоргексидина биглюконат». Производство включает в себя полный цикл - синтез субстанции, создание и фасовка готовой формы препарата. Однако в 2014 году после неоднократного роста патогенной микрофлоры в реакторе синтеза было принято решение приступить к работе по созданию на основе хлоргекседина другого препарата. И в 2021 году такая работа была завершена — создана новая молекула и новый препарат, который назвали «Тригексилон».

- Ранее такие сложные трехкомпонентные комплексы не изучались, а мы это сделали и в итоге получили более сильный антисептик с более широким спектром применения, - признает генеральный директор ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев. - Как выяснилось, препарат имеет гораздо более широкий спектр применения. Даже сегодня в ходе исследований продолжают выявляться его все новые и новые возможности.

Генеральный директор ООО «РОСБИО» Айрат Еникеев Фото: Игорь КОПЫТОВ

Поначалу «Тригексилон» мог использоваться, согласно регистрации, только в ветеринарии. Но уже почти год, как он получил распространение и в обычной фармакологии.

Главное преимущество «Тригексилона» — его универсальность. Препарат подходит для дезинфекции инструментов, поверхностей, оборудования, предметов мебели, воздуха и даже медицинских отходов класса Б и В. Он также нетоксичен и гипоаллергенен, убивает 99% микробов и вирусов, без запаха, а также не содержит спирт, а потому комфортен в применении, не вызывает чувства жжения.

Поскольку «Тригексилон» обладает высокой ревалентностью, после обработки им кожи, применение других медикаментозных средств в форме жидкостей, аэрозолей, кремов и мазей допустимо сразу после высыхания антисептического средства. А расход его весьма экономен даже при наличии больших поверхностей. Если сравнивать «Тригексилон» с хлоргексидином и мирамистином, то эффективность нового препарата оказывается в 2-3 раза выше.

Разработка ООО «РОСБИО» получила свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, а также заключение аккредитованной испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга.

Сегодня «Тригексилон» выпускается в виде жидкости для дезинфекции и в форме аэрозоля. Однако, дальнейшие разработки, чтобы расширить возможности сфер применения препарата, продолжаются. Проводятся клинические испытания в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии, в ожоговом центре Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанилидзе. Велика вероятность его использования ингаляционно при терапии легочной формы туберкулеза.

Совершенно очевидно, что спектр применения нового препарата — весьма широк. И пока ведутся необходимые исследования. Даже как спрей он помогает в борьбе с трофическими язвами — и здесь впереди долгая и тщательная клиническая апробация. Также удалось добиться создания «Тригексилона» в форме мази и геля, что должно позволить более комфортно лечить открытые раны и термические повреждения тканей. Кроме того, видится возможность использования препарата в кожно-венерологической сфере и в гинекологии — в форме свечей. Но это отдаленное будущее.

Сегодня ООО «РОСБИО» выстраивает схему распространения «Тригексилона» в качестве дезсредства. Он уже широко представлен на интернет-площадках, частично реализуется в системе здравоохранения посредством госзакупок, стал доступным в некоторых аптечных сетях российских регионов.

- В последнее время малыми партиями покупают разные частные клиники — видимо, пока присматриваются. А вот с одной из аптечных сетей в Самарской области у нас сложились отличные партнерские отношения, - рассказывает Айрат Хасанович. - Примерно раз в 10 дней отгружаем им объемами по 5 тысяч флаконов за раз разных модификаций «Тригексилона». И это вовсе не предел для 100 точек продаж. Скоро в регионе будет запущена соответствующая реклама, и как предполагается, имеющаяся сейчас ежедневная реализация по десятку флаконов в каждой аптеке возрастет минимум в пять раз.

Кроме того, на сегодняшний день несколько отгрузок «Тригексилона» сделали в Управление делами Президента.

Работаем мы активно и с Министерством обороны РФ. Недавно приняли участие в ежегодных учениях «Очаг», которые проводит Военно-медицинская академия. В их ходе наш препарат показал отличный результат по обеззараживанию территорий. Так что сейчас мы готовим документы для налаживания более плотного сотрудничества.

Как продолжение темы - будем принимать участие в выставке на Международном промышленном форуме «Армия-2023», который пройдет в Подмосковье с 14 по 20 августа. Здесь прицел уже на зарубежные рынки сбыта «Тригексилона». В рамках форума проведем три круглых стола — с представителями Ирана, Индии и Индонезии. Именно в этих странах сейчас мы обсуждаем регистрацию патента на наше средство. При этом отмечу, что иранцы - самые активные партнеры, приглашают сразу после выставки поехать к ним на встречу с крупной фармакологической корпорацией.

Спрос диктует предложение. Пока мощность производства в Санкт-Петербурге - 2 тонны препарата в день. Но в ближайшее время будут запущены еще два новых реактора, и возможности возрастут до 12 тонн.

Плюс, по самым оптимистичным прогнозам, до конца текущего года еще одно производство «Тригексилона» откроется и в Тульской области, на базе завода «РОСБИО» в Воскресенском. Пока проходит утверждение разрешительная документация, уже определено место для монтажа необходимого оборудования, идет проектирование спиртохранилища, приобретены емкости. Через несколько месяцев революционный антисептик будут выпускать и тут. Так что к росту объемов продаж компания готова.

К слову, не остается забытым и ветеринарное предназначение «Тригексилона». Исследования его возможностей в этой сфере продолжаются Институтом медицинской ветеринарии в Белоруссии. Весьма перспективным видится использование антиспетика для обработки мест содержания животных, заразившихся вирусом африканской чумы — это позволит существенно сократить сроки карантинных мероприятий.

. Фото: Игорь КОПЫТОВ