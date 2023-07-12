Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин обнаружил еще один источник зловония Фото: соцсети

Глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин опубликовал в социальных сетях видео, в котором наглядно показал жителям города, что еще, кроме завода, может источать тот самый резкий и зловонный запах, на который жалуются новомосковцы уже не первый день.

Возможно, это не только технологическая площадка «Евросинтез», но и заброшенный технический пруд предприятия, который теоретически может вносить вклад в распространение запаха по городу. Сейчас там проводятся технические мероприятия, которые должны минимизировать его влияние, в том числе в него добавляют воду.

Сам «Евросинтез» приостановил деятельность, но запах, сменив свои составляющие, остался. Теперь пахнет пропаном.