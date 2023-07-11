В Туле построили новый ФОК открытого типа

Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) посетила мэр Тулы Ольга Слюсарева.

Спортивный объект построен администрацией Тулы в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», народной программы «Единой России» и национального проекта «Демография».

Мэр Тулы пожелала юным спортсменам отличного настроения и хороших результатов.

В 2021 году Правительство России по инициативе «Единой России» выделило 2 миллиарда рублей на строительство 100 таких комплексов. Новый ФОКОТ в Туле – один из них. Комплекс станет одной из основных площадок Центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках открытия состоялось тестирование по нормативам ГТО учащихся учреждений дополнительного образования и спортивных школ Тулы.

В рамках открытия состоялось тестирование по нормативам ГТО учащихся учреждений дополнительного образования и спортивных школ Тулы.

Глава города Тулы, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», посол ГТО в Тульской области Ольга Слюсарева поприветствовала ребят.

Комплекс станет одной из основных площадок Центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

– Наш город славится высокими спортивными достижениями и гордится спортсменами, чьи имена вписаны в летопись Тульской области и всей страны, – подчеркнула Ольга Анатольевна. – Большие победы всегда начинаются с маленьких. Триумфы берут начало вот на таких спортивных площадках, школьных стадионах. Именно поэтому развитие массового спорта является приоритетным. Городская спортивная инфраструктура совершенствуется, возводятся новые спортивные объекты. Задача по массовому привлечению людей разного возраста, особенно молодого поколения, к занятиям физкультурой и спортом успешно выполняется. Уверена, новый ФОК станет точкой притяжения для всех, кто любит физкультуру и спорт и ведет здоровый образ жизни.

Наш город славится высокими спортивными достижениями и гордится спортсменами, чьи имена вписаны в летопись Тульской области и всей страны, – подчеркнула Глава города.

Мэр Тулы пожелала юным спортсменам отличного настроения и хороших результатов. Ольга Слюсарева осмотрела спортивный объект, который включает футбольное поле с ограждением, хоккейную коробку, беговые дорожки с прыжковой ямой, баскетбольные зоны для стритбола, трибуну для зрителей, площадку воркаут с тренажерами. На территории комплекса проводятся тренировки по мини-футболу, хоккею, стритболу, легкой атлетике, общей физической подготовке.