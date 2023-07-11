Охранный холдинг «БАРС» - надежная защита

Холдинг по праву может гордиться наградами за профессионализм и качество оказываемых услуг. В копилке предприятия победы в конкурсе «Золотой меркурий», народном конкурсе «Тульский бренд». И стоит отметить, что эти заслуженные победы «БАРС» получает не первый год. За четверть века деятельности он получил признание крупных компаний, среднего и малого бизнеса, образовательных и медицинских учреждений, а также физических лиц. Цифры клиентской базы говорят сами за себя: под охраной «БАРС» находятся более 2000 объектов, среди которых ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД» и другие промышленные гиганты, а также госструктуры - образовательные и медицинские учреждения, торговые центры.

Компания предлагает широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам – охрану частной собственности, автотранспорта, организацию видеонаблюдения, физическую и пультовую охрану, услуги частного детектива и многое другое.

Сплав профессионалов

Здесь работают опытные специалисты высокого класса, имеющие лицензии, квалификацию, отличную физическую подготовку, моральные качества. При холдинге существует школа подготовки кадров «Арсенал» с лицензированным тиром и спортивным залом, оснащенным всем необходимым. Специалисты быстрого реагирования и технической службы обучаются на базе собственной многоуровневой системы с обязательным прохождением аттестации. Сотрудники холдинга, а это почти 2,5 тысячи человек, регулярно направляются на семинары, курсы, дополнительный инструктаж для повышения квалификации.

Только что поступившие на службу проходят полный курс подготовки и стажируются под наблюдением опытных специалистов. Современный автопарк позволяет группам быстрого реагирования работать в круглосуточном режиме. Перечень оказываемых услуг холдинга крайне широк: обеспечение безопасности персонала и неприкосновенности материальных ценностей, имущества клиента, техническая и вооруженная частная охрана, услуги в области юриспруденции и аналитики, детективные услуги, проверка на детекторе лжи.

Быстрое реагирование

Организация оснащена высокотехнологичным современным оборудованием. Это в первую очередь относится к одной из востребованных услуг – пультовой охране. Важная составляющая охранной работы – время прибытия по вызову. Экипажи рассредоточены таким образом, чтобы максимально его сократить. По Туле группы быстрого реагирования прибывают на объект менее чем за 10 минут, но в основном в пределах трех.

Стоит знать, что сигнализация делится на два вида – охранную и тревожную. В первом случае на объекте монтируется все необходимое оборудование в минимальные сроки. Для этого в холдинге есть своя техническая служба. Она же ведет всю аппаратуру на протяжении всего действия контракта. Кстати, современная техника позволяет исключить ложное срабатывание сигнализации. Охранная сигнализация может подключаться как в офисных и промышленных зданиях, квартирах и коттеджах, так и в гаражах и на дачах. Единственное условие — наличие постоянного электропитания на объекте и доступный подъездной путь. Второй тип сигнализации – тревожная кнопка экстренного вызова. Для нее не требуется телефонной линии и проводов. Это дает возможность ее скрытого нажатия. Кроме того, она может быть выполнена в форме брелока. Это позволяет работать при обходе территорий, дальность работы такого извещателя до двух километров от базы.

Охранный холдинг «БАРС» - надежная защита

– Наш холдинг предоставляет не только услуги по быстрому реагированию на инцидент, но и консультационные услуги по предупреждению опасных ситуаций на объектах,– поясняет Андрей Кишалов, генеральный директор охранного холдинга «БАРС». – Правильные рекомендации клиенту – залог обеспечения безопасности. Наша команда движется в правильном направлении, наши стратегия и тактика работы позволяют быть честными и открытыми перед клиентами. Тульская торгово-промышленная палата, с которой мы сотрудничаем с 2006 года, включила наше предприятие в реестр надежных партнеров.

Добрая инициатива

Сотрудники холдинга «БАРС» активно осуществляют охранную деятельность и на новых присоединенных территориях - в Луганской Народной Республике.

- Здесь мы выполняем охрану детей в школах, а также детских садах. На время каникул часть наших сотрудников вернулось в Тулу, остальные остались охранять дошкольные учреждения. Но с началом нового учебного года команда «БАРС» снова пополнится новыми сотрудниками в Луганске. - подчеркивает Андрей Кишалов. - В нашем большом коллективе всегда есть добровольцы, которые выполняют охранную службу на Донбассе. На освобожденных территориях живут наши братские народы, и я считаю, что мы должны помочь им снова наладить нормальную жизнь. А нормальная жизнь начинается с благополучия наших детей.