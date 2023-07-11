12 июля без электричества в Туле останутся жители Глушанок и центра города Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

с 9:00 до 11:00 - ул. П. Алексеева 23-49 (неч.), 30-62 (чёт.), 37-а; ул. Буденного 68, 72;

с 9:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 1, 3; ул. Вильямса, 2, 8;

с 9:00 до 17:00 - ул. Литейная, 25, 25-а, 27, 32-б; ул. Арсенальная, 22; ул. Дальняя, 4-57 (нечётн.), 50-64 (чётн.), 57-а; ул. Яблочкова, 54-а, 56-а, 58-а, 60-а; ул. Буденного, 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 55-а, 55-б, 57-а, 64-а, 64-б, 68, 72; ул. П. Алексеева, 7-49 (неч.), 16-62 (чёт.), 37-а; ул. М. Смирнова, 85; ул. Крылова, 2-24 (чётн.), 3-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-36 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 15-а, 40; ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Можайского, 13; ул. Яблочкова, 48; ул. Добролюбова, 14, 17; ул. Панфиловцев, 51;

с 9:30 до 13:00 - ул. Циолковского, 38, 46, 61, 65, 87; ул. С. Стальского, 10, 13; пер. Водоохранный, 15-а; ул. Котовского, 4; ул. Водоохранная, 44; ул. Шевченко, 49.