Капремонт должен быть своевременным и качественным

Капремонт завершен на доме №5 по улице Фрунзе

На прошлой неделе на оперативном совещании правительства под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили программу капремонта многоквартирных домов. В регионе и по всей стране она реализуется уже десятый год.

Олег Дючков

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков сообщил, что до 2049 года в программу включено почти 11 тысяч многоквартирных домов. За 9 лет капремонт проведен в 7331 доме. За это время на реализацию программы направлено 11,4 млрд рублей, в т. ч. 1,4 млрд – из регионального бюджета. В рамках программы заменены все 752 лифта с истекшим нормативным сроком эксплуатации в домах на «котловом» счете.

Также в текущем году обновятся 1404 конструктивных элемента в 694 домах. На это направлено 2,4 млрд рублей, в т. ч. 400 млн рублей – из регионального бюджета. Основные работы: ремонт крыш, фасадов и внутридомовых систем электроснабжения. Работы завершены на 57%.

В 2024 году планируется отремонтировать 727 конструктивных элементов в 385 домах на счете регионального оператора. Это внутридомовые инженерные системы водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения. Отбор подрядных организаций Фонд планирует начать в этом году.

Кроме того, в региональной программе 2950 домов накапливают средства на специальных счетах. За 9 лет отремонтировано 932 из них.

Для собственников, которые сами выступают заказчиками работ по капремонту в домах на специальных счетах, уже более трех лет работает Школа грамотного заказчика.

Государственная жилищная инспекция Тульской области контролирует формирование средств на спецсчетах УК и ТСЖ. Сейчас так формируются средства на ремонт 388 домов. Нарушений при наполнении счетов не выявлено.

Олег Дючков рассказал, как жители домов на спецсчетах могут решить вопрос с лифтами. Комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое России разработала механизм замены с использованием факторинга. Им скоро воспользуются жители 7 домов в Алексине, где до конца года заменят 22 лифта.

Алексей Дюмин

- Программа капитального ремонта остается одной из наиболее значимых для жителей многоквартирных домов. Качество выполнения работ напрямую влияет на безопасность и комфорт проживания граждан. Важно обеспечить своевременное и качественное выполнение программы капремонта, - подытожил Алексей Дюмин.

«В одиночку не справиться»

Какие работы в регионе будут выполнены, и где работы идут прямо сейчас? Об этом мы узнали в ходе специального рейда на ряде жилых объектов областной столицы.

Дом №5 на ул. Фрунзе сверкает обновленным фасадом. Благостную картину дополняет ухоженная придомовая территория, украшенная цветами. А ведь еще недавно здесь было иначе…

Ирина Урюпина

- Наш дом 1961 года постройки, со временем его вид стал непрезентабельным, потребность в капремонте стала очевидной, - рассказывает Ирина Урюпина, старшая по дому №5 на улице Фрунзе. – И вот в течение полутора месяцев здесь велась работа. Подрядчик работал профессионально, качественно, практически в режиме 24/7. Мы были с ним всегда на связи, конфликтов и претензий никаких не было, находили решение любых вопросов! Мне объяснили изначально всю технологию – как будут обновлять фасад, как сделают отмостку, гидроизоляцию фундамента, как отремонтируют входные группы, заменят окна и входные двери в подъездах. Проведена очень большая и важная работа: в таком объеме на нашем доме ничего не делалось. Но и это еще не все: в августе наш дом ждет полная замена электрики! Программа капремонта Тульской области жизненно необходима всем – без этой поддержки, «в одиночку» жителям так серьезно обновить свой дом невозможно.

Переезжаем на второй объект: дом № 7 на улице Ползунова. Он ровесник «собрата» на ул. Фрунзе, тоже дождался своего первого капитального ремонта. Рабочие уже обновили фасад, а сейчас меняют балконные плиты. По словам подрядчика – это самая сложная часть ремонта.

Сергей Михеев

- Здесь приходится принимать непростое техническое решение: балконные плиты полностью срубаются и восстанавливаются «с нуля». Из 32 балконных плит мы полностью заменим 20. Много конструктивной, сварной работы, на этом объекте мы работаем порядка 2-х месяцев, подготовили сначала фасад, оштукатурили, покрасили, выполнили ремонт систем электроснабжения, сейчас занимаемся конструктивами. Готовность составляет порядка 50-60 %. Мы должны завершить здесь все до 1 сентября, но думаем сделать раньше, в течение месяца, - говорит Сергей Михеев, генеральной директор подрядной организации.

Татьяна Уголькова

Татьяна Уголькова – заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области:

- В этом году мы приступили к реализации нового трехлетнего планового периода региональной программы капремонта в Тульской области в 2023-2025 гг. Программные мероприятия текущего года в основном включают в себя работы по капитальному ремонту крыш, систем электроснабжения и фасадов. В настоящее время запланированные мероприятия выполнены на 57% от запланированного объема. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту домов в регионе осуществляется при непосредственном участии жителей домов. Всего же в этом году в регионе планируется отремонтировать 694 дома, 250 из которых – в Туле.